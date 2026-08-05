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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع الولايات المتحدة وأوروبا لتنفيذ استحقاقات خطة غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
رحمة سمير

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن المجموعة العربية الإسلامية اتفقت على تحرك مكثف يبدأ اليوم مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين، بهدف تنفيذ واستكمال استحقاقات المرحلة الأولى المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين، أن استحقاقات المرحلة الثانية لا يمكن فصلها عن المرحلة الأولى، مؤكدًا وجود ارتباط عضوي بين مسألتي حصر السلاح والانسحاب، باعتبارهما جزءًا واضحًا من خطة الرئيس الأمريكي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزم، خلال اجتماعه مع القادة الثمانية، بعدم الضم وعدم التهجير، موضحًا أنه تم الاتفاق على إجراءات محددة للتحرك المشترك مع الولايات المتحدة لوقف هذه الممارسات التي تسمم الأجواء.

وأكد أن التحرك المشترك يستهدف أيضًا تنفيذ استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية، مشددًا على الارتباط العضوي بين مسألة حصر السلاح والانسحاب.

وزير الخارجية تحرك عربي إسلامي وأوروبا غزة خطة غزة

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