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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تغيير النية أثناء الصلاة.. متى يجوز ومتى تبطلها؟

النية في الصلاة
النية في الصلاة
عبد الرحمن محمد

يثير موضوع تغيير النية أثناء الصلاة تساؤلات كثيرة بين المصلين، خاصة في المواقف التي قد تتغير فيها الظروف داخل المسجد، وهو ما يدفع البعض للتفكير في تحويل صلاته من نافلة إلى فريضة أو العكس.

وقد أوضح العلماء أن النية تعد ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة، ولا تصح العبادة بدونها، إذ ترتبط بصحة العمل وقبوله.

وفي واقعة شائعة، قد يدخل شخص المسجد ليصلي سنة، ثم يقتدي به مصلون ظنًا أنه يصلي الفرض، فيقوم بتغيير نيته من نافلة إلى فريضة، وهنا يؤكد الفقهاء أن هذا التغيير غير جائز في صلاة الفرض، لأن النية يجب أن تكون محددة وثابتة منذ تكبيرة الإحرام. 

وبالتالي فإن من غيّر نيته من سنة إلى فرض أثناء الصلاة (لا يُحسب له أجر الفريضة)، بل تبقى صلاته على نية السنة التي بدأ بها، وعليه إعادة الفريضة مرة أخرى.

أما بالنسبة للمأمومين الذين صلوا خلفه بنية الفرض، فإن صلاتهم صحيحة ولا يلزمهم الإعادة، لأنهم أدوا الصلاة بنيتهم هم، ولا يُشترط اطلاعهم على نية الإمام الباطنة، فالعبرة بما في قلوبهم من قصد.

حكم تغيير النية في الصلاة 

وفي السياق ذاته، أوضح العلماء أن تغيير النية في النوافل فيه سعة ومرونة أكبر، حيث يجوز للمصلي أن يدخل بنية صلاة معينة مثل تحية المسجد، ثم يحولها إلى سنة راتبة، وذلك لأن النوافل لا يُشدد فيها كما هو الحال في الفرائض.. أما تحويل النية من فرض إلى فرض آخر، كأن يبدأ المصلي صلاة الظهر ثم يغيرها إلى العصر، فهذا غير جائز ويؤدي إلى بطلان الصلاة.

كما شدد أهل الفتوى على ضرورة استحضار النية مع تكبيرة الإحرام مباشرة، بحيث تكون مصاحبة لبداية الصلاة، لأن هذه اللحظة هي التي تُحدد نوع الصلاة التي يؤديها المسلم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الأعمال مرتبطة بالنيات، وأن لكل إنسان ما نواه.

ومن هنا، يتضح أن الالتزام بثبات النية في صلاة الفريضة أمر ضروري لصحة الصلاة، بينما يُسمح ببعض التيسير في النوافل، وهو ما يعكس طبيعة التشريع الإسلامي القائم على التوازن بين الانضباط والتيسير.

تغيير النية في الصلاة حكم النية دار الإفتاء

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