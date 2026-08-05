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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.. طرق سهلة والأسعار

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
رشا عوني

يرغب الكثير في معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل ، حيث أصبح حالياً متاحا خدمة استخراج البطاقة الشخصية أونلاين واستلامها حتى باب المنزل، ذلك ضمن خدمات جديدة مميزة وفرتها وزارة الداخلية، كما أتاحت إمكانية طلب سيارة للمنزل لاستخراج البطاقة الشخصية في الحالات التي تستعدعي ذلك وخاصة كبار السن . 

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل والتكلفة ، وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر منصة مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية والشروط والخطوات. 

استخراج بطاقة الرقم القومي في خطوات بسيطة – الأسبوع

ميزة استخراج بطاقة شخصية أونلاين

يتيح النظام الإلكتروني للمواطن معرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة قبل استكمال عملية الدفع، بما يساعد على اختيار الخدمة المناسبة وفقا لسرعة استخراج البطاقة وطريقة الاستلام المطلوبة.

موقع وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المواطنين على إنهاء الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى السجل المدني.

اضغط هنا لبدء اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 2025.. خطوات وشروط ورسوم الخدمة - الوطن

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 175 جنيهاً، ويتم إصدار البطاقة خلال 7 أيام عمل فقط. 

يسمح باستخراج البطاقة لنفس مقدم الطلب مباشرة من الإنترنت، وفي حال مرور أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، يتم التقديم ورقياً عبر أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية مع اعتماد الطلب من جهة العمل.

3 خطوات.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين | الأخبار | بوابة الدولة

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

يمكن الاستفادة من خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي لـ استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل ، ويتم ذلك من خلال حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم. 

كول سنتر الاحوال المدنية

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية " الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" .

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

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