في دقائق.. كيفيه استخراج استماره الرقم القومي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على أسرع طرق استخراج استماره بطاقة الرقم القومي، خاصة في الحالات التي تتطلب إنهاء إجراءات أو معاملات رسمية بصورة عاجلة.

استمارات بطاقة الرقم القومي 2026

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة الداخلية عدة خدمات متنوعة لاستخراج أو تجديد البطاقة الشخصية، سواء من خلال مكاتب الأحوال المدنية أو عبر الخدمات الإلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح استلام البطاقة في مدد زمنية مختلفة تصل إلى ساعتين أو حتى في اليوم نفسه.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2026

حددت وزارة الداخلية عدة فئات لاستخراج بطاقة الرقم القومي، تختلف بحسب سرعة الاستلام، وجاءت كالتالي:

الاستمارة الفورية: 800 جنيه، مع الاستلام فورا من السيارة النموذجية أو بعض المراكز المخصصة.

استمارة VIP إكسبريس: 515 جنيها، والاستلام خلال ساعتين.

الاستمارة الخاصة: 175 جنيها، والاستلام خلال 24 ساعة.

الاستمارة العاجلة: 125 جنيها، والاستلام خلال 3 أيام.

الاستمارة العادية: 50 جنيها، والاستلام خلال 15 يوما.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يمكن استخراج بدل فاقد باتباع الخطوات التالية:

تحرير محضر فقدان في أقرب قسم شرطة.

التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

طلب استمارة استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد.

استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة.

إرفاق صورة شخصية حديثة وصورة من محضر الفقد، إلى جانب المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم المقررة واختيار نوع الاستمارة المناسب.

استمارات بطاقة الرقم القومي 2026

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج البطاقة خلال ساعتين عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية، مقابل الحصول على استمارة VIP إكسبريس.

كما يمكن استخراج البطاقة في مدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة من خلال خدمة الاستمارة الفورية المتاحة بمراكز الأحوال المدنية النموذجية أو السيارات المتنقلة، مقابل رسوم تبلغ 800 جنيه.

تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

تحديد عنوان استلام البطاقة.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني، سواء باستخدام البطاقات البنكية أو وسائل الدفع المتاحة.

استلام البطاقة من خلال البريد المصري إلى محل الإقامة.

استخراج البطاقة في نفس اليوم

وفرت وزارة الداخلية عدة وسائل للحصول على البطاقة الشخصية خلال اليوم نفسه، من بينها:

مراكز السجل المدني داخل المولات التجارية، والتي تتيح استلام البطاقة خلال 24 ساعة مقابل الرسوم المقررة.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية، الذي يقدم خدمة استخراج البطاقة في وقت قصير وفق نوع الاستمارة المختارة.

خدمة السيارة النموذجية أو التصوير المنزلي، والتي يمكن حجزها عبر الخطين الساخنين 15340 أو 16582، لإرسال سيارة مجهزة إلى محل إقامة المواطن وإنهاء الإجراءات.

ماكينات السجل المدني الذكية، المتوافرة في عدد من المواقع، والتي تتيح إنجاز بعض خدمات الأحوال المدنية على مدار الساعة.

بطاقة الرقم القومي

أماكن خدمات الأحوال المدنية بالمولات

تنتشر مراكز الأحوال المدنية في عدد من المراكز التجارية، من بينها:

سيتي ستارز وجنينة مول بمدينة نصر.

مول العرب ومول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

مكسيم مول وسيتي سنتر ألماظة بمنطقة القاهرة الجديدة.

كارفور بالإسكندرية.

مول طنطا ومول العروبة بمحافظة الغربية.

سيتي سنتر بالغردقة.

جولف سيتي مول بمدينة العبور.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3. اختيار قطاع الأحوال المدنية.

4. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

6. تحديد عنوان استلام البطاقة.

7. سداد الرسوم إلكترونيا أو اختيار الدفع عند الاستلام، وفقا للخدمة المتاحة.

استمارات بطاقة الرقم القومي 2026

وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة وزارة الداخلية للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية، وتقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني، مع توفير أكثر من خيار لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي وفق احتياجات كل مواطن وسرعة إنجاز الخدمة المطلوبة.