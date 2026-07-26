قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
الضرائب تجري تعديلات تشريعية لدعم سوق الأوراق المالية والحد من الأدواج الضريبي
عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام
أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا
الجرام يرتفع 175 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر
إطلاق برنامج الرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. تفاصيل
تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي
موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7
حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن
أول ظهور لميسي بعد نهائي كأس العالم.. فيديو
الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني لتغيير "ربة منزل" في بطاقة الرقم القومي لـ صانعة جيل

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لاستبدال مسمى "ربة منزل" في بطاقة الرقم القومي بمسمى "صانعة جيل"، مؤكدة أن الوصف الجديد يعبر بشكل أكثر دقة عن الدور الحقيقي الذي تؤديه المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها وبناء أجيال المستقبل.

وقالت النائبة إن المرأة التي تختار التفرغ لتربية أبنائها لا تؤدي دورًا هامشيًا، وإنما تقوم بمهمة مجتمعية ووطنية بالغة الأهمية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صناعة الإنسان وتكوين شخصية الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المسمى الحالي لم يعد يعكس حجم المسؤوليات التي تتحملها الأمهات داخل الأسرة.

 مقترح بمسمى "صانعة جيل" تقديرًا لدور المرأة

وأكدت أن تقدير دور المرأة المصرية يأتي في ظل اهتمام الدولة بتمكينها وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، موضحة أن المرأة التي تتفرغ لرعاية أسرتها تستحق التقدير المعنوي عن دورها في بناء المجتمع.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن اعتماد مسمى "صانعة جيل" سيكون له أثر إيجابي في تعزيز تقدير المرأة لذاتها، وإبراز القيمة الحقيقية لمهمتها في إعداد الأبناء وغرس القيم والمبادئ، مؤكدة أن الاستثمار في تربية الأجيال يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن تغيير المسمى لا يمثل مجرد تعديل شكلي، وإنما يحمل رسالة تقدير لدور الأم المصرية باعتبارها أحد أهم أعمدة بناء الأسرة والمجتمع.

بطاقة الرقم القومي مجلس الشيوخ صانعة جيل غرس القيم والمبادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

حفل سعد لمجرد

شدته من ملابسه.. مجنونة سعد لمجرد تثير الجدل على السوشيال ميديا

حفل المطرب الشامي

معجبة تقتحم المسرح على المطرب الشامي في حفل بيروت

إيناس عز الدين

بعد خسارة وزنها.. إيناس عز الدين تخطف الأنظار بمهرجان المسرح القومي

بالصور

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد