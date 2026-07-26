مقترح برلماني لتغيير "ربة منزل" في بطاقة الرقم القومي لـ صانعة جيل

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لاستبدال مسمى "ربة منزل" في بطاقة الرقم القومي بمسمى "صانعة جيل"، مؤكدة أن الوصف الجديد يعبر بشكل أكثر دقة عن الدور الحقيقي الذي تؤديه المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها وبناء أجيال المستقبل.

وقالت النائبة إن المرأة التي تختار التفرغ لتربية أبنائها لا تؤدي دورًا هامشيًا، وإنما تقوم بمهمة مجتمعية ووطنية بالغة الأهمية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صناعة الإنسان وتكوين شخصية الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المسمى الحالي لم يعد يعكس حجم المسؤوليات التي تتحملها الأمهات داخل الأسرة.

مقترح بمسمى "صانعة جيل" تقديرًا لدور المرأة

وأكدت أن تقدير دور المرأة المصرية يأتي في ظل اهتمام الدولة بتمكينها وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، موضحة أن المرأة التي تتفرغ لرعاية أسرتها تستحق التقدير المعنوي عن دورها في بناء المجتمع.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن اعتماد مسمى "صانعة جيل" سيكون له أثر إيجابي في تعزيز تقدير المرأة لذاتها، وإبراز القيمة الحقيقية لمهمتها في إعداد الأبناء وغرس القيم والمبادئ، مؤكدة أن الاستثمار في تربية الأجيال يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن تغيير المسمى لا يمثل مجرد تعديل شكلي، وإنما يحمل رسالة تقدير لدور الأم المصرية باعتبارها أحد أهم أعمدة بناء الأسرة والمجتمع.