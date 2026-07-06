استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين.. الأماكن والرسوم

يهتم المواطنون بالبحث عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين، حيث يضطر البعض لاستخراج البطاقة بشكل عاجل لقضاء بعض الأمور الهامة المستعجلة، وأتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد البطاقة الشخصية أونلاين واستخراج بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية، توفيراً للوقت والجهد وسداد الرسوم أونلاين واستلام البطاقة عبر البريد حتى باب المنزل.

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.

الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.

استخراج بطاقة بدل فاقد

في حالة الرغبة في استخراج بدل فاقد للبطاقة إذا تم ضياعها أو كسرها ، فيمكنك اتباع الخطوات التالية ..

التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد البطاقة.

، توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

تجديد البطاقة أونلاين

ويمكن للمواطن تجديد البطاقة الشخصية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية؛ حيث يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار تجديد بطاقة الرقم القومي. بعد ذلك، يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد وسيلة السداد الإلكتروني، سواء عبر البطاقات الائتمانية أو شبكات الدفع الإلكتروني، مع إمكانية استلام البطاقة في المنزل عبر البريد المصري.



استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

أماكن ماكينات استخراج البطاقة في المولات

مدينة نصر: سيتي ستارز – جنينة مول

6 أكتوبر: مول العرب – مول مصر

التجمع الخامس: سيتي سنتر ألماظة – مكسيم مول

الإسكندرية: كارفور

طنطا: مول طنطا – مول العروبة

الغردقة: سيتي سنتر مول

العبور: جولف سيتي مول

استخراج بطاقة الرقم القومي موقع الداخلية

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.