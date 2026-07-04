الرسوم والأوراق المطلوبة .. كيفيّة استخراج «جواز سفر أول مرة»

تزايدت معدلات البحث من قبل عدد من المواطنين، عن كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة، وذلك بعد أن شهدت الهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية إقبالًا من الراغبين، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين الراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية، والقيام بحجز الموعد ورفع المستندات وسداد الرسوم المطلوبة أونلاين.

استخراج جواز السفر لأول مرة

نشرت الوزارة مجموعة من المستندات لاستخراج جواز السفر لأول مرة، وهي:

- بطاقة رقم قومي سارية وصورة منها لمن هم أكبر من الـ 15 عاما.

- شهادة ميلاد مميكنة وصورة منها لمن هم دون الـ 15 عاما.

- 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

- جواز سفر الأب والأم وصورة من كل جواز سفر.

- قسيمة زواج مميكنة للوالدين وصورة منها.

استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف

تتطلب هذه الحالة مخاطبة البعثة الدبلوماسية لمصلحة الجوازات بالقاهرة للحصول على موافقة مسبقة.

- يجب حضور صاحب المعاملة بنفسه.

- محضر فقد جواز السفر رسمي.

- صورة من الجواز المفقود.

- من بلغ 15 سنة يقدم بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

- من هم أقل من 15 سنة يقدم شهادة الميلاد المميكنة وصورة منها.

- تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور فقط.

- إثبات الحالة الاجتماعية للإناث فقط، الغير متزوجات تكتفي بإثبات ذلك بموجب إقرار كتابي، وفي حالة الزواج «أصل وصورة قسيمة الزواج المصرية، وجواز سفر الزوج»، أما حالة الطلاق «إحضار أصل عقد الزواج وأصل إشهاد الطلاق وصورة منهما»، وفي حالة وفاة الزوج «أصل شهادة الوفاة المصرية أو الأجنبية المصدق عليها من وزارة الخارجية».

- 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

تجديد جواز السفر لذكور أقل من 15 عاما

- شهادة الميلاد المصرية المميكنة وصورتها.

- أصل وصورة جواز السفر الحالي.

- جواز سفر إحدى الوالدين الذي يقوم بإتمام المعاملة وصورته.

- «قيد دراسي» موثوق وصورة منه.

- 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

- ويشترط على أحد الوالدين الحضور.

أماكن استخراج جواز السفر 2026

كشفت الإدارة العامة للجوازات عن إمكانية استخراج جواز سفر مميكن من خلال التوجه إلى قسم الجوازات المحدد حسب محل الإقامة، وكتابة البيانات المطلوبة وسحب نموذج 29 جوازات، وكذلك تقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من صحتها، ثم دفع الرسوم المقررة، واستلام الإيصال وبعدها يتم استلام جواز السفر.

تكلفة استخراج جواز سفر 2026

- تصل تكلفة استخراج جواز سفر «عادي» إلى 1150جنيها ويتم الحصول عليه في غضون 4 أيام.

- بينما يتمكن المواطن من الحصول على جواز السفر خلال «يومين فقط»، برسوم قدرها 1280 جنيها.