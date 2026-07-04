بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

يشهِد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، “احتفالية” افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة (الأوكتاجون) في العاصمة الجديدة.

وخلال حفل الافتتاح اليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد ثورة ضد الإرهاب والتطرف، بل مثلت أيضًا نقطة انطلاق نحو البناء والتحديث وتحقيق حلم المصريين في إقامة الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والدولة العصرية القادرة على تلبية طموحات شعبها.

إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة

وأوضح الرئيس السيسي أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة للشعب من أجل بناء مصر الحديثة، الدولة الصناعية والزراعية المتقدمة، والجاذبة للاستثمارات، والرائدة في مجالات التعليم والصحة والخدمات، والقادرة على إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها المستحقة بين الأمم.