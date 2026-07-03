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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة: صعوبة التكيف مع التغيرات قد تكون من أولى علامات الزهايمر

مرض الزهايمر
مرض الزهايمر
أ ش أ

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تكساس إيه آند إم، ونُشرت في دورية نيتشر كوميونيكيشنز، أن صعوبة التكيف مع التغيرات أو تعلم قواعد جديدة قد تكون من أوائل العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر، حتى قبل ظهور مشكلات الذاكرة.

وأظهرت الدراسة - التي أُجريت على فئران - أن الحيوانات المصابة بالزهايمر واجهت صعوبة في تغيير سلوكها عندما تغيرت القواعد، رغم أنها ظلت قادرة على تذكر الأماكن بشكل طبيعي، وهو ما يشير إلى أن هذه الصعوبة قد تظهر قبل ضعف الذاكرة.

كما وجد الباحثون أن تهدئة النشاط الزائد في بعض مناطق الدماغ ساعدت الفئران على التكيف بصورة أفضل، وقللت من تراكم البروتينات المرتبطة بالمرض.

وأكدوا أن هذه النتائج ما زالت بحاجة إلى دراسات على البشر، لكنها قد تساعد مستقبلا في اكتشاف الزهايمر مبكرا وبدء العلاج قبل تضرر الدماغ بشكل كبير.

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