هيثم حسن: كتبنا التاريخ مع منتخب مصر.. والجماهير تستحق هذه الفرحة

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 يمثل لحظة تاريخية في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن هذه البداية مع الفراعنة ستظل محفورة في ذاكرته، بعدما نجح المنتخب في تحقيق إنجاز غير مسبوق وإسعاد ملايين الجماهير المصرية.

وقال هيثم حسن إن المنتخب دخل المباراة بإيمان كبير بقدرته على تحقيق التأهل، رغم صعوبة المواجهة والضغوط التي صاحبت اللقاء، مؤكدًا أن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر حتى تحقق الهدف المنشود.

ليلة تاريخية لا تُنسى

وأضاف لاعب منتخب مصر أن ما حدث بعد صافرة النهاية كان استثنائيًا، واصفًا إياه بـ”الليلة المجنونة”، سواء داخل الملعب أو في شوارع مصر، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تستحق هذه الفرحة الكبيرة بعد الدعم الهائل الذي قدمته للفريق طوال مشواره في البطولة.

وأوضح أن اللاعبين شعروا بمساندة الجماهير في كل لحظة، وهو ما منحهم دفعة معنوية كبيرة لمواصلة القتال حتى النهاية، خاصة خلال ركلات الترجيح التي حسمت بطاقة التأهل.

رسالة حسام حسن قبل ركلات الترجيح

وكشف هيثم حسن عن الحديث الذي دار بين المدير الفني حسام حسن واللاعبين قبل تنفيذ ركلات الترجيح، مؤكدًا أن المدير الفني طالب الجميع بالحفاظ على الهدوء والتركيز وعدم الاستسلام للضغوط.

وأشار إلى أن كلمات حسام حسن كان لها تأثير كبير على اللاعبين، حيث منحتهم الثقة اللازمة لتنفيذ الركلات بأفضل صورة، وهو ما انعكس في النهاية على نجاح المنتخب في حسم التأهل.

استعداد كامل للدور المقبل

واختتم هيثم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر لن يكتفي بما حققه حتى الآن، مشددًا على أن جميع اللاعبين يركزون على مواصلة المشوار في البطولة، وأن الفريق جاهز لمواجهة أي منافس في دور الـ16.

وأكد أن المنتخب سيواصل العمل بنفس الروح والعزيمة، من أجل تشريف الكرة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات في كأس العالم، وإسعاد الجماهير التي تواصل دعمها للفراعنة في كل مكان