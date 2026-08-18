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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فيديو توعوي لطلاب المرحلة الثانية للتعريف بخطوات ما بعد نتيجة التنسيق

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

الفيديو يوضح للطلاب خطوات ما بعد إعلان نتيجة الترشيح وطباعة بطاقة الترشيح

التعريف بإجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد ومتابعة مواعيد تقديم المستندات

التأكيد على متابعة الإعلان الرسمي لتحويلات تقليل الاغتراب والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تقديم الدعم والتوعية للطلاب خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نشرت الوزارة فيديو توعويًا لطلاب المرحلة الثانية، يتضمن أهم الخطوات والإجراءات التي ينبغي اتباعها عقب إعلان نتيجة الترشيح.

ويوضح الفيديو للطلاب أهمية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عقب إعلان النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها، مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني وصفحة الكلية أو المعهد المُرشح إليه الطالب؛ للتعرف على مواعيد وإجراءات الالتحاق، وتجهيز المستندات المطلوبة، والالتزام بالمواعيد التي تعلنها الكلية أو المعهد.

https://www.facebook.com/share/r/19CwdmkvCe/

كما يتناول الفيديو أهمية متابعة الإعلان الرسمي عن تحويلات تقليل الاغتراب، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق وإجراءات الالتحاق من المصادر الرسمية فقط.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهودها التوعوية لمساندة الطلاب خلال مختلف مراحل التنسيق، من خلال نشر الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوعوية عبر منصاتها الرسمية، بما يساعد الطلاب على استكمال إجراءات التنسيق والالتحاق بصورة صحيحة.

وتدعو الوزارة طلاب المرحلة الثانية إلى متابعة المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك الصفحات الرسمية للجامعات، لمعرفة كل جديد يتعلق بنتيجة التنسيق وإجراءات الالتحاق.

للمتابعة والاستعلام:

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

🔗 الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

www.mohesr.gov.eg

🔗 الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك:

www.facebook.com/MOHESR

🔗 الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة X:

www.x.com/MOHESR

🔗 القناة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على YouTube:

www.youtube.com/@MOHESREGYPT

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الثانية من التنسيق

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