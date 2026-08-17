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آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

يواصل طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 التسجيل بالمرحلة قبل غلقها اليوم، بعد أن قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مد فترة تسجيل الرغبات لمدة يوم إضافي.

وأوضح مكتب التنسيق، أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية سيستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، وتسجيل وترتيب رغباتهم، ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي، والاستفادة من فترة المد المقررة.

وتنبه الوزارة الطلاب الذين يتخلفون عن تسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة إلى أنه سيتم ترشيحهم وفقًا للأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد، وطبقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

كما تؤكد الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل الرغبات أو تعديلها على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل، ويمكن للطلاب الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب مجانًا خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن أعمال التنسيق، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

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