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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية..اليوم

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
أ ش أ

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن الساعة السابعة مساء اليوم "الأحد"، هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي (2026- 2027).

 مكتب التنسيق الإلكتروني

 

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني أن موقع التنسيق يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

وأضاف: أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، التي تواصل استقبالهم وتقديم الدعم الفني لهم مجانًا خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة.

من جهته، قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "إن الوزارة تواصل تقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال أعمال التنسيق الإلكتروني من خلال نشر البيانات الصحفية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية والأدلة الإرشادية عبر منصاتها الرسمية، بما يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة والالتزام بالقواعد المنظمة للتنسيق".

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الموعد النهائي، مع ضرورة مراجعتها والتأكد من صحتها قبل الحفظ النهائي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال التنسيق.

مكتب التنسيق الإلكتروني تنسيق الجامعات تنسيق الرغبات رغبات الجامعات

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