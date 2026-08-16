كريم حسن شحاتة يكشف رد فعل والده بعد تمرد «بيزيرا» على الزمالك

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن رد فعل والده، حسن شحاتة، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعد تمرد البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكان بيزيرا قد رفض الانتظام في معسكر الزمالك، الذي انطلق قبل أسبوعين، لرغبته في الرحيل عن الفريق، بعد تلقيه عرضًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «بعد تمرد بيزيرا على نادي الزمالك، كل الجماهير على السوشيال ميديا قالت إن حسن شحاتة كان عنده حق».

وأضاف: «حسن شحاتة مكنش يعرف اللي حصل من بيزيرا، لأنه مش متابع الأحداث الرياضية بعد انتهاء الموسم».

وتابع: «أنا دخلت له وقلت له: يا كابتن حسن، أنت فيك حاجة لله؟ قال لي: في إيه؟ قلت له: أنت عارف بيزيرا، هربان ومش عايز يرجع الزمالك. قال لي: ليه؟ قلت له: جاله عرض في الإمارات بفلوس أكتر».

واختتم كريم حسن شحاتة تصريحاته قائلًا: «حسن شحاتة بص لي وضحك».