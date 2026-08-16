بعد الجدل حول حياته الشخصية.. عبلة سلامة توجّه رسالة لـ حسام حسن : «الله يكون في عونك»

علّقت الإعلامية عبلة سلامة على الجدل المثار حول الحياة الشخصية للكابتن حسام حسن، مؤكدة أنها لا ترى أن من حقها التعليق على تفاصيل حياته الخاصة أو أسرته.

وجاء ذلك عقب واقعة نشبت خلالها مشادة بين دان آدم، الزوجة الثانية لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته الأولى هويدا الغرباوي، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباك بالأيدي.

وقالت عبلة سلامة، في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا مش في مجال إني أتكلم عن الحياة الشخصية للكابتن حسام حسن، ولا عن تفاصيل بيته، ولا عن أي حاجة تخص أسرته. دي حياته، وهو وحده أدرى بيها ويتحمل مسؤوليتها».

وأضافت: «لكن لما يكون مدرب منتخب مصر، هنا الموضوع يعنيني ويعني كل مصري، لأن مدرب المنتخب مش مجرد مدرب كورة، ده شخص مطلوب منه يفرض احترامه وهيبته وانضباطه على مجموعة من أهم لاعبي مصر، ويمثل اسم بلد كامل قدام الناس والعالم».

وتابعت: «أي أزمات شخصية تتحول لمشهد عام بالشكل اللي إحنا شايفينه، طبيعي تخلي الناس تسأل: إزاي هتطلب من اللعيبة الانضباط واحترام القيادة، وإنت صورتك كقائد بتتهز قدامهم؟».

واختتمت عبلة سلامة حديثها قائلة: «الله يكون في عونك على اختباراتك ومشاكلك الشخصية، وربنا يصلح لك حالك، لكن نتائج هذه الاختبارات وعواقبها لازم تتحملها أنت، مش منتخب مصر ولا اسم مصر».