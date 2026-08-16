فرانك كيسيه يقترب من يوفنتوس.. تفاصيل العقد وموقف الأهلي السعودي

اقترب النجم الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السعودي السابق، من الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن كيسيه مقتنع بمشروع يوفنتوس، ويرغب في العمل مع المدرب لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للنادي الإيطالي، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وكان فرانك كيسيه قد رحل عن صفوف الأهلي السعودي بنهاية عقده في شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الإيفواري توصل إلى اتفاق مع النادي الإيطالي على الانضمام إليه بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل راتب يبلغ نحو 4.5 مليون يورو سنويًا، إلى جانب مكافأة توقيع، بعدما كانت الفجوة المالية بين الطرفين أكبر في بداية المفاوضات.

وفي المقابل، أشارت تقارير صحفية إلى وجود رغبة لدى الأهلي السعودي في استعادة خدمات فرانك كيسيه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.