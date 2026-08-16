بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.. «فيران توريس» يُودَّع جماهير برشلونة برسالة مؤثرة

حرص اللاعب الإسباني فيران توريس على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة، بعد رحيله عن صفوف الفريق وانتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب توريس عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «جماهير برشلونة، أول ما أود فعله هو شكركم على كل شيء. لقد كان الدفاع عن هذا القميص وألوانه شرفًا لي».

وأضاف: «ما عشته خلال 4 سنوات ونصف في برشلونة جعلني لاعب كرة قدم أفضل وشخصًا أفضل، وخلال هذه الفترة كان برشلونة مثل بيتي».

وتابع: «جئت واعدًا ببذل كل جهدي، وهذا ما عملت من أجله دائمًا، بهدف مساعدة الفريق والارتقاء ببرشلونة إلى المكانة التي يستحقها، إلى القمة».

واختتم توريس رسالته قائلًا: «أغادر وأنا تاركًا أصدقاء داخل الملعب وخارجه في هذا النادي، والعديد من الأشخاص الذين ساهموا في تطويرنا جميعًا. لقد كنا أبطالًا مع برشلونة، والعديد منا أيضًا مع المنتخب الإسباني. شكرًا لكم، فيسكا برشلونة».