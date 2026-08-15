حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة بازل وديا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة نظيره بازل السويسري، في المواجهة التي تقام مساء غدًا الأحد، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد (2026 - 2027).

وشهدت قائمة برشلونة، تواجد الدولي حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، إلى جانب العديد من نجوم الفريق الكتالوني مثل لامين يامال ورافينيا وداني أولمو.

وجاءت قائمة برشلونة ضد بازل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا – تشيزني – إيدر ألير.

خط الدفاع: بالدي – كوبارسي – كريستنسن – جيرارد مارتين – كوندي – إريك – كورتيس – تشافي إسبارت – بيسكير.

خط الوسط: فيرمين – أولمو – بيرنال – بريان فارييناس – أوريول جورين.

خط الهجوم: لامين يامال – رافينيا – جوردون – أديمي – بيسيوو – حمزة عبد الكريم – تونكارا.