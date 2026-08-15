الطقس غدا شديد الحرارة.. 38 درجة بالقاهرة وتحذيرات للمصطافين

تستعد مختلف المحافظات غدًا الأحد 16 أغسطس 2026، لـ طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، خاصة الشبورة المائية في الصباح الباكر ونشاط الرياح على بعض المناطق، إلى جانب اضطراب نسبي في حركة الأمواج بعدد من شواطئ البحر المتوسط.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، قبل أن تتحول إلى شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.



وتأتي هذه الأجواء في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة فعليًا على موازين الحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري وشمال الصعيد.



درجات الحرارة غدا في المحافظات

بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة غدًا الأحد تفاوتًا واضحًا بين مناطق الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، ما يعكس تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس الفعلي بالطقس.

أما الوجه البحري، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 37 درجة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تسجل الحرارة العظمى 31 درجة، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وفي شمال الصعيد، ترتفع درجات الحرارة بصورة أكبر، لتسجل العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة.

وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الداخلية، مع بقاء تأثير الرطوبة واضحًا على الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار.

شبورة مائية في الصباح وتحذيرات لقائدي السيارات

تشهد بعض الطرق خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد ظهور شبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتتكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد حتى مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يستوجب من قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا خلال الساعات المبكرة من اليوم.

وتؤثر الشبورة المائية على مستوى الرؤية الأفقية، لذلك يفضل القيادة بسرعة منخفضة، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، واستخدام أنوار الانتظار أو كشافات الشبورة وفق ظروف الرؤية، مع تجنب السرعات العالية على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وتتوافر غدًا فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع اختلاف احتمالات سقوطها من منطقة إلى أخرى.

وتشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية خاصة مطروح والوجه البحري.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار بنسبة ضعيفة جدًا، تصل إلى نحو 10% تقريبًا، إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

ولا تعني هذه التوقعات وجود حالة مطرية قوية أو مؤثرة على جميع المحافظات، وإنما تظل فرص سقوط الأمطار محدودة وضعيفة، مع احتمالية ظهورها في بعض المناطق دون غيرها.

نشاط الرياح يخفف الأجواء مساءً

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات، وهو ما قد يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة.

ورغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، فإن نشاط الرياح قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بالطقس مع حلول المساء، خصوصًا في المناطق المفتوحة.

وتختلف سرعة الرياح وتأثيرها من منطقة إلى أخرى، لذلك قد يشعر السكان بانخفاض نسبي في حدة الأجواء الحارة خلال الفترات التي تنشط فيها الرياح.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج

وتشهد بعض المناطق الساحلية نشاطًا للرياح، خاصة على أجزاء من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد.

ويؤدي نشاط الرياح على هذه المناطق إلى ارتفاع الأمواج، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.75 متر و2.25 متر، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 35 و40 كيلومترًا في الساعة.

وتستدعي هذه الأجواء انتباه المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة مع ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، مع ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم تجاوز المناطق المسموح بها للسباحة.

كما يفضل متابعة النشرات الجوية والتعليمات المحلية قبل التوجه إلى الشواطئ، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح وارتفاعًا في حركة الأمواج.

الطقس ليلا.. أجواء مائلة للحرارة ورطبة

أما خلال ساعات الليل، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

وتظل نسب الرطوبة مؤثرة على الإحساس بدرجات الحرارة خلال الليل، إلا أن نشاط الرياح في بعض المناطق قد يساهم في تحسين الأجواء تدريجيًا.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا مقارنة بساعات النهار، مع استمرار الطقس الرطب في معظم المحافظات.



نصائح مهمة لمواجهة الطقس شديد الحرارة

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة وفترات ارتفاع درجات الحرارة.

كما ينصح بالإكثار من تناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

ويجب على كبار السن والأطفال وأصحاب الأعمال التي تتطلب التعرض للشمس لفترات طويلة اتخاذ مزيد من الاحتياطات، مع تجنب المجهود الزائد خلال أوقات الذروة.

وبالنسبة لقائدي السيارات، يجب الانتباه إلى الشبورة المائية المتوقعة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.