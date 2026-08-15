أبطال مثلوا مصر دوليًا .. 7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

استقبلت الإدارة العامة الطبية للبنين بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور أحمد شعبان عددًا من الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بكلية علوم الرياضة؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم كشرط في اختبارات القبول بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد شعبان أن الإدارة استقبلت اليوم الطلاب لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وكان من بينهم أبطال مثلوا جمهورية مصر العربية في المسابقات والمحافل الرياضية المختلفة، واجتازوا اختبارات طبية ونفسية متنوعة، هو ما يعكس قيمة الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وأبدى أبطال الجمهورية حرصهم على الالتحاق بكلية علوم الرياضة بجامعة الأزهر.

7 رياضيين يخضعون للكشف الطبي بجامعة الأزهر

كما ضم فريق الكشف الطبي؛ الدكتور محمد عبده، والدكتور أحمد طلعت، وبحضور الدكتور محمد رمضان، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر.

وتضم قائمة الأبطال الذين تقدموا للكشف الطبي كلًّا من:

- أحمد محمود رجب، فنون قتالية.

- حسن محمد البربري، كاراتيه.

- مصطفي أحمد فهيم، عروض رياضية.

- عاصم محمود أحمد، سباحة.

- محمد البحراوي زين العابدين، كرة الباسكت.

- محمد رفعت أحمد، لعبة «مواي تاي».

- يوسف أحمد عبدالغفار، كرة طائرة.

يذكر أن الإدارة الطبية للطلاب تحرص على تقديم أوجه الرعاية الصحية للطلاب بتوجيهات من الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة.