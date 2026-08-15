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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القائمة النهائية للأهلي في موسم 2026-2027.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

استقر النادي الأهلي على قائمته النهائية للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض منافسات موسم 2026-2027، والتي تضم مجموعة من عناصر الخبرة والشباب، إلى جانب خمسة لاعبين أجانب.

جاءت القائمة كالتالي:-

حراس المرمى

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع

ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – هادي رياض – محمد هاني – عمرو الجزار – أحمد عيد – كريم الدبيس – أشرف داري – كريم فؤاد.

خط الوسط

أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – عمر الساعي – طاهر محمد طاهر – أحمد سيد زيزو – علي محمود – أقطاي عبدالله – منصف بقرار – أحمد نبيل كوكا – توفيق محمد.

خط الهجوم

أشرف بن شرقي – سفيان بن جديدة – حسين الشحات – رضا سليم.

مواليد 2005

محمد عبدالله – محمد رأفت – عمر سيد معوض – أحمد خالد كباكا.

ومن المقرر أن ينضم محمد عبدالناصر إلى صفوف الأهلي بداية من شهر يناير المقبل، وفقًا للاتفاق مع نادي المقاولون العرب.

وتضم القائمة 5 لاعبين أجانب هم: أشرف داري، رضا سليم، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة، والجزائري منصف بقرار.

وتم قيد محمود صلاح ضمن فريق الناشئين مواليد 2007.

وتأتي هذه القائمة في إطار استعداد الأهلي للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد، وسط مزيج من عناصر الخبرة والصفقات الجديدة والمواهب الشاب

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