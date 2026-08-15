جوجل تتيح إزالة العلامة المائية المرئية من محتوى الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل عن إضافة خيار جديد في أدواتها للذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين إزالة العلامة المائية المرئية (التي تشبه شرارات Gemini) من الصور ومقاطع الفيديو والأغاني المولدة بواسطة نماذج Nano Banana وOmni وLyria، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين "التحكم الإبداعي والسلامة" .

تفاصيل الميزة ومواقع التوفر

أوضح جوش وودوارد، نائب رئيس جوجل لشؤون Gemini، عبر منصة X أن الإعداد الجديد لتشغيل أو إيقاف العلامة المائية المرئية سيكون متاحًا في تطبيق Gemini وفي محرر الفيديو Flow، مع التخطيط لإضافته إلى ميزة AI Mode في بحث Google قريبًا .

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذا الخيار من خلال الذهاب إلى الإعدادات (Settings) ثم اختيار "العلامة المائية للوسائط" (Media Watermark) .

استمرار العلامات غير المرئية وضمان الشفافية

أكدت جوجل أن إمكانية إزالة العلامة المرئية لا تعني التخلي عن آليات تحديد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

ستظل العلامة المائية غير المرئية SynthID وبيانات C2PA مضمّنة في الملفات، مما يسمح بالتحقق من مصدر المحتوى عبر الاستعلام لـ Gemini أو أدوات البحث الخاصة .

وقد صرّح وودوارد بأن الشركة تسعى لتحقيق “توازن بين التحكم الإبداعي والسلامة”.



الاستثناءات حسب القوانين المحلية

أشارت التقارير إلى أن خاصية إزالة العلامة المائية لن تكون متاحة في المناطق التي يفرض فيها القانون وجود علامات مائية مرئية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، مثل دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى .

وجاء هذا التحديث في وقت تتبنى فيه شركات تقنية أخرى مقاربات مختلفة، حيث تعتمد OpenAI وMeta على علامات غير مرئية، بينما أعلنت Anthropic هذا الأسبوع عن تطبيق علامات مائية غير مرئية على نصوصها وصورها المولدة بالذكاء الاصطناعي.