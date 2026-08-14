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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قاضٍ أمريكي يأمر جوجل بتسهيل تثبيت متاجر التطبيقات المنافسة على أندرويد

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أمر القاضي جيمس دوناتو، في جلسة استماع بمحكمة سان فرانسيسكو، شركة جوجل بتعديل إجراءات تثبيت متاجر التطبيقات المنافسة على نظام أندرويد، واصفًا الخطوات الحالية بأنها "احتلال غير مقبول" و"احتكاك مناهض للمنافسة"، وفقًا لما ذكرته مجلة "ذا فيرج" .

خلفية القضية وأوامر القاضي السابقة

أوضحت المجلة أن القضية تعود لما يقرب من ثلاث سنوات، عندما قررت هيئة محلفين بالإجماع أن جوجل تحتكر توزيع تطبيقات أندرويد بشكل غير قانوني . وقد أمر القاضي دوناتو سابقًا جوجل بحمل متاجر تطبيقات منافسة داخل متجر Google Play الخاص بها، وتوفير وصول كامل لقائمة تطبيقاتها لهذه المتاجر المنافسة، وذلك لعدة سنوات .

جلسة اليوم والأدلة المقدمة من Epic Games

ذكر التقرير أن محامي Epic Games، يوناتان إيفن، قدّم عرضًا حيًا في قاعة المحكمة لإثبات صعوبة تثبيت المتاجر المنافسة عبر متجر Play، حيث أظهر أن البحث عن عبارة "متجر للتطبيقات" (store for apps) لا يُظهر أي متاجر تابعة لطرف ثالث، بل يظهر متاجر فعلية مثل Walmart . 

وقد أثار هذا استغراب القاضي الذي علق قائلاً: "هذا غير مقبول، يجب إصلاح ذلك"، وأمر بأن تظهر نتائج البحث "كل تغيير محتمل حتى لو كانت دقة الصياغة 70 بالمائة فقط" .

أمر بإزالة خطوات التثبيت غير الضرورية

أشارت "ذا فيرج" إلى أن القاضي اعترض أيضًا على ضرورة قيام المستخدم بالضغط على زر "عرض" قبل أن يتمكن من الضغط على زر "تثبيت" عند اختيار تثبيت متجر تطبيقات من طرف ثالث، ووصف هذه الخطوة بأنها غير ضرورية، وأمر جوجل بإزالتها لتسهيل عملية التثبيت للمستخدمين .

جوجل أندرويد Google Play تطبيقات أندرويد

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