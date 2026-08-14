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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد قرار هانز فليك.. بوروسيا دورتموند يتحرك لخطف مدافع برشلونة

فليك
فليك
إسلام مقلد

دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني على خط المفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني هيكتور فورت، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروج اللاعب من حسابات المدرب الألماني هانز فليك.

فورت خارج حسابات فليك

وكان فليك قرر استبعاد هيكتور فورت من التدريبات الجماعية لـ برشلونة، إلى جانب خمسة لاعبين آخرين، من بينهم لاعب الوسط مارك كاسادو، في خطوة تمهيدية لرحيلهم عن النادي الكتالوني خلال الميركاتو الحالي.

ويأتي هذا القرار بدافع تجنب تعرض اللاعبين للإصابات التي قد تعطل انتقالهم، خاصة بعد واقعة الجناح السويدي روني بردغجي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في وقت كان قريبًا من مغادرة برشلونة.

وبالتالي، أصبح مستقبل فورت مع الفريق الأول محل شك كبير، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع النادي الكتالوني.

دورتموند يبدأ التحرك

ووفقًا لما أورده الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو، فإن بوروسيا دورتموند بدأ بالفعل تحركاته من أجل بحث إمكانية التعاقد مع فورت، مشيرًا إلى أن مفاوضات جرت بالفعل بشأن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وأوضح موريتو أن النادي الألماني حصل على جميع المعلومات المتعلقة بالظهير الإسباني، تمهيدًا لتحديد موقفه النهائي من الصفقة والدخول في مفاوضات أكثر جدية مع برشلونة.

ويبدو أن قدرة فورت على اللعب في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب صغر سنه وإمكانية تطوير مستواه، جعلته خيارًا جذابًا لدورتموند، الذي يملك تاريخًا واضحًا في استقطاب المواهب الشابة ومنحها فرصة للتطور والمشاركة على أعلى مستوى.

مسيرة فورت مع برشلونة

ويُعد هيكتور فورت أحد خريجي أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا"، ونجح في الوصول إلى الفريق الأول خلال السنوات الماضية، حيث شارك في 30 مباراة بمختلف البطولات، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

وخاض اللاعب الموسم الماضي 2025-2026 على سبيل الإعارة مع إلتشي، قبل أن يعود إلى برشلونة هذا الصيف، إلا أن عودته لم تتزامن مع دخوله في حسابات فليك للموسم الجديد.

عقد مستمر حتى 2029

ورغم اقترابه من الرحيل، لا يملك برشلونة أي حاجة للاستغناء عن فورت دون مقابل، إذ يمتد عقد اللاعب مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2029.

وتُقدر القيمة السوقية الحالية للظهير الإسباني بنحو 12 مليون يورو، وفقًا لمؤشرات "ترانسفير ماركت"، ما يمنح برشلونة ورقة تفاوضية مهمة في حال قرر دورتموند تحويل اهتمامه إلى عرض رسمي.

نادي بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند هيكتور فورت برشلونة هانز فليك

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