رسميًا..الاتحاد الليبي يعين حسين عبداللطيف مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعيين المدرب المصري حسين عبداللطيف مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا للناشئين، ليتولى مهمة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الاتحاد لتطوير منتخبات المراحل السنية والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

الاتحاد الليبي يعين حسين عبداللطيف مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين

وجاء قرار الاتحاد الليبي بإسناد مهمة تدريب منتخب الناشئين إلى حسين عبداللطيف، في ظل الخبرات التي يمتلكها المدرب المصري في العمل مع اللاعبين في المراحل السنية، وقدرته على إعداد العناصر الشابة وتطوير مستواها الفني والبدني.

وكان حسين عبداللطيف قد تقدم خلال الفترة الماضية باستقالته من تدريب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، قبل أن تتجه بوصلته إلى خوض تجربة جديدة خارج الملاعب المصرية، بعدما تلقى عرضًا من الاتحاد الليبي لتولي مسؤولية منتخب الناشئين.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب المصري مهمته الجديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال وضع برنامج إعداد متكامل للمنتخب الليبي، ومتابعة أبرز المواهب والعناصر المميزة في مختلف المناطق، تمهيدًا لاختيار القوام الأساسي للفريق.

حسين عبداللطيف يخوض تحدي جديد في ليبيا

ويسعى حسين عبداللطيف إلى تحقيق بداية قوية مع المنتخب الليبي، والعمل على بناء جيل جديد قادر على المنافسة في البطولات والاستحقاقات المقبلة، في ظل رغبة الاتحاد الليبي في تطوير منتخبات الناشئين وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب الأول مستقبلًا.

وتعد تجربة تدريب منتخب ليبيا محطة جديدة في مسيرة حسين عبداللطيف التدريبية، خاصة أنها تأتي بعد رحيله عن منتخب مصر للناشئين، حيث يأمل المدرب المصري في إثبات قدراته وتحقيق نتائج مميزة خلال تجربته الجديدة خارج مصر.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل البرنامج الفني والمعسكرات الخاصة بالمنتخب الليبي، إلى جانب تحديد الجهاز المعاون لحسين عبداللطيف، استعدادًا لبدء مرحلة العمل والتحضير للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

