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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبد اللطيف يرحل عن منتخب مصر مواليد 2009 لتدريب منتخب ليبيا للناشئين

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
يمنى عبد الظاهر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تولي حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 تدريب منتخب ليبيا للناشئين مواليد 2010.

وأشارت مصادر إلى أن  حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، تقدم باعتذار إلى اتحاد الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وتلقي حسين عبد اللطيف عرضًا للعمل مع منتخب الناشئين الليبي، وقرر الموافقة على العرض ليرحل إلى ليبيا.

يذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 يستعد لخوض منافسات كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر مواليد 2009 للمشاركة في دورة سويسرا الدولية الودية، إلى جانب الاستعداد لخوض منافسات مونديال الناشئين في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

5 جولات في دوري الجمهورية قبل معسكر سبتمبر

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن منافسات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 ستشهد خوض 5 جولات قبل انطلاق معسكر منتخب مصر في سبتمبر.

وأوضح المصدر أن خوض هذه المباريات يمثل فرصة مهمة للاعبي المنتخب لاستعادة مستواهم الفني والبدني، خاصة بعد فترة التوقف، فضلًا عن منح الجهاز الفني فرصة لمتابعة العناصر المرشحة للانضمام إلى قائمة المنتخب قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويرى الجهاز الفني أن انتظام اللاعبين في مباريات رسمية قبل المعسكر سيساعد على رفع معدلات الجاهزية، وتقليل الفترة المطلوبة لاستعادة المستوى الفني والبدني خلال فترة الإعداد.

لمنتخب مصر مواليد 2009 منتخب ليبيا للناشئين حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر اتحاد الكرة كأس العالم

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