أول سيارة خارقة بـ "فتيس مانيوال" من ماكلارين

أزاحت شركة “ماكلارين” الستار رسميًا عن طرازها الاختباري الجديد "McL 6GT" خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2026، مُمَهِّدةً الطريق لإطلاق سيارة إنتاجية مخصصة بحلول عام 2028.

وتعد هذه المركبة أول سيارة تُزوَّد بناقل حركة يدوي (فتيس مانيوال) من 6 سرعات من الشركة البريطانية منذ طراز F1 الأسطوري عام 1992؛ حيث تعتمد على منظومة دفع ميكانيكية كلاسيكية تجمع بين محرك V8 سعة 8 أسطوانات مزود بشاحن توربيني مزدوج، ونظام دفع خلفي للعجلات دون أي تدخل للأنظمة الهجينة أو البطاريات الكهربائية.

العودة إلى القيادة الميكانيكية والنقاء التناظري

يُمثل تقديم طراز McL 6GT تحولًا في فلسفة ماكلارين، للابتعاد عن الشاشات والأنظمة الرقمية المعقدة والعودة نحو التفاعل المباشر بين السائق والمركبة.

وتتميز المقصورة بنظام توجيه هيدروليكي كلاسيكي، وأزرار ألمنيوم بارزة، مع هيكل وألواح من ألياف الكربون الخفيفة الوزن، مما يمنح السائق استجابة حركية ونقاءً ميكانيكيًا يفتقده محبو السيارات الخارقة الحديثة.

التصميم المستوحى من M6GT ومواصفات الإنتاج

يستند التصميم الخارجي للسيارة إلى طراز M6GT الكلاسيكي الذي طوره مؤسس الشركة بروس ماكلارين في ستينيات القرن 20. وتظهر السيارة بهيكل منخفض وعريض مع واجهة أمامية ممتدة وسقف منساب نحو الجزء الخلفي المدمج، إلى جانب عجلات رياضية بقياسات خاصة.

وتخطط ماكلارين لإنتاج 500 نسخة فقط من هذه السيارة عالميًا بسعر تقديري يصل إلى 1.5 مليون دولار للنسخة الواحدة، مع بدء تسليم الدفعات الأولى للعملاء خلال عام 2028.