وفاة زوجة حسن عيد

نشر الفنان حسن عثمان والد الفنان حسن عيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعلن فيه وفاة زوجة نجله، بعد دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب حسن عثمان والد حسن عيد : إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت عن عالمنا الآن زوجة ابني حسن عيد.. اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

مرض زوجة حسن عيد

من ناحية اخرى كان الفنان حسن عيد طلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، بعدما كشف عن تعرضها لأزمة صحية استدعت دخولها العناية المركزة.

ونشر حسن عيد عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورة كتب عليها: «أرجو الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل لأنها في الرعاية المركزة، أسأل الله لي ولكم دوام الصحة والعافية».

ولم يكشف الفنان عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته، مكتفيًا بمناشدة محبيه الدعاء لها، وسط تفاعل واسع من متابعيه وتمنياتهم لها بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية بسلام