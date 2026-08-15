بعد اختفاء كلبتها.. نشوب حريق هائل فى منزل ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجنتماعي فيسبوك تكشف فيه تعرض منزلها الى نشوب حريق هائل فى الساحل الشمالي.

منزل ريهام سعيد

وكتبت ريهام سعيد : قدر الله و ماشاء فعل حصل ماس كهربائي و انفجار في بيتي في الساحل بشكر ربنا الي كتب لنا عمر جديد و بشكر امن مارينا و وزاره الداخليه و قسم مارينا علي إنقاذ حياتي أنا و اختي و اولادنا .. الف حمد و شكر".



تعليق ريهام سعيد بسبب اختفاء كلبتها

من ناحية أخرى أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تعرضها لموقف صعب بعد اختفاء كلبها “لوزة” في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، مؤكدة أنها تمر بحالة من الانهيار بسبب فقدانه.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «لوزة ضاعت في مارينا.. اللي يلاقيها هياخد مكافأة مالية ضخمة.. من فضلكوا شير في كل مكان، أنا منهارة.. لوزة عيانة وبتاخد علاج».

وطالبت ريهام سعيد متابعيها بمشاركة المنشور على نطاق واسع للمساعدة في العثور على الكلب، خاصة أنه يحتاج إلى علاج بشكل مستمر، معربة عن أملها في عودته سالمًا في أقرب وقت.

تعليق ريهام سعيد على القاضي المزيف

ومن جهة أخرى أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن القاضي المزيف كان يظهر في فيديوهات وكان يصرح بجمل تقول إنه قد يكون مريض نفسي وجهات التحقيق سوف تحدد ذلك .

وقال ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" إزاي حد يجرؤ إنه ينتحل شخصية قاضي وده خد حبوب شجاعة اسمها إيه عشان يعمل كده ".

وتابعت :" فيه ناس كتير على السوشيال ميديا بتفتي وبتقول اي كلام للناس في مختلف الموضوعات والامور الحياتية ".

واكملت ريهام سعيد :" القاضي المزيف مكنش عنده قبول او كاريمزما او اي حاجة وكان بيستغل الفيديوهات دي في حياته الشخصية ".