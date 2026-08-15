أعمال خيرية سرية.. أحمد كمال يكشف سرا عن محمود حميدة

قال الفنان ومدرب التمثيل أحمد كمال إن الفنان محمود حميدة يمتلك محطات جميلة في حياته، وكان يساعد فرق "الهواة" على التمثيل، مشيرًا إلى أن التاريخ يجب أن يوثق أنه أول من أنشأ "استوديو الممثل" لتدريب الممثلين في مصر، وذلك في منتصف التسعينيات، واستمر حتى عام 2000.

وأوضح "كمال" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON، أن المكان كان عبارة عن شقتين كبيرتين في منطقة المهندسين، وقرر محمود حميدة تأسيسه بأسعار زهيدة جدًا، دون البحث عن أي هدف ربحي.

أحمد كمال يكشف تفاصيل مكالمته مع محمود حميدة

وكشف كمال عن تفاصيل المكالمة الأولى بينهما، قائلًا إن حلم محمود حميدة كان تأسيس "مدرسة تمثيل" حقيقية تضم مدربين ذوي كفاءة لتدريب الشباب الجدد ومساندتهم في بداياتهم، دون البحث عن عائد مادي.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من النجوم تخرجوا وتدربوا في هذا الاستوديو، من بينهم نيللي كريم، حنان مطاوع، منة شلبي، بسمة، كريم قاسم، عمرو عابد، أحمد مالك، وحنان ترك.

كما كشف أحمد كمال لأول مرة عن جانب خفي في حياة محمود حميدة، يتمثل في دعمه المالي والإنساني لفرق المسرح الهواة والفقيرة، موضحًا أن حميدة عندما كان يعلم باحتياج إحدى فرق الهواة إلى دعم مالي، كان يرسل لهم الأموال فورًا وبشكل سري تمامًا ويرفض الإفصاح عن ذلك، وعندما كان كمال يواجهه بهذا الأمر، كان يطالبه بالصمت وعدم الحديث عنه.

وتطرق إلى مجلة "الفن السابع" التي أصدرها محمود حميدة، موضحًا أنه لم يكن يهدف منها إلى الربح، متابعا: "محمود حميدة يستحق التحية والتقدير، ولحد الآن لو سمع أن في مسرحية في نجع أو كفر بعيد جدَا، يروح يتفرج وميقولش لأ، بيروح أماكن غريبة يتفرج على المسرح.. هو ذكي، ومرتبط بالواقع، وبيروح مسارح فقيرة جدًا، ويدعم فرق الهواة".