أماكن شاغرة بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق 2026

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية إلى مؤشرات تنسيق الجامعات 2026، وسط حالة من الترقب بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، وتحديدًا لطلاب الشعبة العلمية، بالتزامن مع ظهور مؤشرات أولية بشأن الأماكن المتاحة في عدد من القطاعات الجامعية.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

كشف محمد صبحي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي، أن المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات لعام 2026 تشير إلى استقرار الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن التغير الأبرز يتمثل في أعداد الطلاب المتقدمين في كل مرحلة من مراحل التنسيق.

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إجمالي أعداد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق انخفض بنحو 19 ألف طالب مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد ينعكس على شكل المنافسة على الأماكن المتاحة بالكليات.

ارتفاع متوقع في تنسيق الشعبة العلمية

وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي إلى أن المؤشرات الحالية ترجح ارتفاع الحدود الدنيا لتنسيق طلاب الشعبة العلمية، بالتزامن مع زيادة أعداد المقبولين في كليات القطاع الصحي بنحو 1%.

وأضاف أن الحدود الدنيا للقبول بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية من المتوقع أن تشهد استقرارًا، في ظل المؤشرات الحالية الخاصة بأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للكليات.

كليات يتوافر بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية

وأوضح محمد صبحي أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في عدد من القطاعات الجامعية، لافتًا إلى أن الفرص المتاحة تشمل مجموعة من الكليات التي يمكن للطلاب التقدم إليها وفقًا للحدود الدنيا التي سيحددها مكتب التنسيق.

وتضم أبرز الكليات التي قد تتوافر بها أماكن لطلاب الشعبة العلمية:

- كليات الطب البيطري.

- كليات التمريض.

- كليات العلوم.

- كليات الزراعة.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات الإعلام.

استمرار فرص القبول في عدد من القطاعات

وأكد صبحي أن وجود أماكن شاغرة في هذه الكليات يتيح لطلاب الشعبة العلمية فرصًا متعددة للالتحاق بالتعليم الجامعي، مع ضرورة متابعة الحدود الدنيا الرسمية التي يعلنها مكتب التنسيق وفقًا للأعداد النهائية للطلاب والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

وتظل مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 مرهونة بالنتائج النهائية لأعداد الطلاب المتقدمين ومراحل التنسيق المختلفة، إلى جانب الحدود الدنيا التي سيتم إعلانها رسميًا لكل قطاع وكل كلية