قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 18 في تصادم 3 سيارات بطريق مطروح إسكندرية الساحلي
التعليم العالي: 221 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية
محمد صلاح والظهور الأول.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة
موعد المولد النبوي الشريف 2026.. جدول الإجازات الرسمية والعطلات القادمة في مصر
قرار من اتحاد الكرة : عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة بـ المسابقات
التعليم العالي: غدًا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة FH-95 في شمال كردفان
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
مهاجم جيتور المجري يوقع رسميًا لبيراميدز
إحالة المتغيبين بمستشفيات السادات للشئون القانونية
زياد السيسي يعلن غيابه عن دوره العاب البحر المتوسط
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 18 في تصادم 3 سيارات بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون اليوم، السبت، في حادث تصادم 3 سيارات  بطريق مطروح إسكندرية الساحلى.

بلاغ بالحادث

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات  بالكيلو 71 بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية الروضة بمدينة  الحمام.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث فور وقوعه.

استقبل مستشفى الحمام ضحايا الحادث لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. 

وتم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

حسام حسن

إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

لحظات رعب تحت الأرض .. تفاصيل انهيار حفرة على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بقرية نامول

معرض السويس للكتاب

التطوع في الأزمات والكوارث.. استجابة إنسانية ومسؤولية مجتمعية بمعرض السويس الرابع للكتاب

بيان صحة قنا

تعرف على أماكنها..ننشر أماكن توافر اللقاحات والأمصال بمستشفيات ووحدات قنا

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد