مصرع شخص وإصابة 18 في تصادم 3 سيارات بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون اليوم، السبت، في حادث تصادم 3 سيارات بطريق مطروح إسكندرية الساحلى.

بلاغ بالحادث

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 71 بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية الروضة بمدينة الحمام.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث فور وقوعه.

استقبل مستشفى الحمام ضحايا الحادث لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.