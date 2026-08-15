إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على كورنيش مطروح

شهد كورنيش منطقة العوام بمدينة مرسى مطروح حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل مما أسفر عنه إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث

كانت نجدة مطروح قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، ونقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتقييم حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبلت مستشفى مطروح العام فتحي محمد بدر، 15 عامًا، وزياد كريم عبد الموالي، 18 عامًا، ومحمد عبد السلام علي، 16 عامًا، وأحمد جمال فتحي، 16 عامًا، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفى مطروح العام.