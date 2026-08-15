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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع فيران توريس حتى 2031

توريس
توريس
إسراء أشرف

حسم نادي باريس سان جيرمان صفقة الإسباني فيران توريس، بعدما أعلن التعاقد مع مهاجم برشلونة السابق بشكل رسمي، في خطوة جديدة لتدعيم الخط الأمامي للفريق الفرنسي، على أن يرتدي القميص رقم 9 حتى صيف 2031.

ويخوض توريس، البالغ 26 عامًا، تجربة جديدة في مسيرته بعدما تدرج في قطاع الناشئين بنادي فالنسيا، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، ثم العودة إلى إسبانيا من بوابة برشلونة في يناير 2022، ليصبح لاحقًا أحد الخيارات الأساسية في هجوم الفريق الكتالوني.

وخلال فترة وجوده مع برشلونة، سجل توريس 65 هدفًا في 207 مباريات، وساهم في حصد الفريق لثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني مرتين.

ويمتلك المهاجم الإسباني سجلًا مميزًا مع منتخب بلاده، بعدما خاض 65 مباراة دولية، وشارك في تحقيق ألقاب دوري الأمم الأوروبية عام 2023 ويورو 2024، قبل أن يتوج مع إسبانيا بكأس العالم الأخيرة، وكان له الدور الأبرز في النهائي أمام الأرجنتين بعدما سجل هدف الانتصار خلال الوقت الإضافي وحصد جائزة رجل المباراة.

ويعوّل باريس سان جيرمان على خبرات توريس وقدراته الهجومية لمنح الفريق خيارات إضافية في الخط الأمامي، بالتزامن مع تطلعات النادي لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية وتعزيز حضوره على الساحة الأوروبية.

فيران توريس توريس باريس سان جيرمان برشلونة إسبانيا كأس العالم 2026

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