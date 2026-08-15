الغندور: عادي بتحصل.. وعلينا نتعلم من أخطائنا بعد خسارة الأهلي

علق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام فريق إسباني من الدرجة الثالثة، مؤكدًا أن الهزيمة في المباريات الودية أمر وارد، ولا تستدعي كل هذه الضجة.

الغندور عن هزيمه الاهلي

وقال الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الموسم الماضي قبل بداية الدوري وفي آخر مباراة ودية أمام وادي دجلة الصاعد، بعض الجماهير والإعلاميين الأهلاوية اتريقوا على هزيمة الزمالك، وساعتها قلت عادي بتحصل».

وأضاف: «والنهاردة الأهلي اتغلب من فريق في الدرجة الثالثة في إسبانيا، وده ممكن يحصل ونتعلم من أخطاءنا.. ولا إيه رأيكم؟». ويأتي ذلك عقب خسارة الأهلي أمام يوروبا الإسباني بنتيجة 2-1 في مباراة ودية بمعسكر الفريق بإسبانيا.