الغربية بالمركز الأول خلال 13 يومًا من مبادرة «100 يوم صحة» وتحقق 1.39 مليون خدمة صحية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن تصدّر المحافظة للمركز الأول في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» خلال أول 13 يومًا من انطلاقها، يمثل إنجازًا جديدًا يعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف القطاعات المشاركة، وحرص المحافظة على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة ضمن المبادرات بلغ 188 ألفًا و466 خدمة، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات المشاركة في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» مليونًا و390 ألفًا و204 خدمات، وذلك خلال الـ13 يومًا الأولى من المبادرة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة وتنوعها لتلبية احتياجات المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن تحقيق الغربية المركز الأول خلال هذه الفترة يأتي نتيجة تكامل جهود القطاعات المشاركة، والمتابعة المستمرة لسير العمل، إلى جانب الأداء المتميز للفرق الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا المستوى من الأداء للوصول بالخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

دعم الأسر والعائلات

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والعاملين والقطاعات المشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن تصدّر المحافظة للمركز الأول خلال أول 13 يومًا يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل والحفاظ على الصدارة، ومواصلة تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين، في إطار اهتمام الدولة المتواصل بصحة المواطن والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.