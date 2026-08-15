رغم ذروة الموسم.. لماذا تواصل أسعار المانجو الارتفاع؟

بدأت ثمار المانجو في الظهور تدريجيًا داخل الأسواق، إلا أن الكميات المطروحة حتى الآن لا تزال محدودة، وهو ما ينعكس على مستويات الأسعار، خاصة مع اقتصار المعروض في بداية الموسم على عدد من الأصناف المبكرة

وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن محدودية المعروض في بداية الموسم تعد أحد العوامل التي تنعكس على الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المانجو تختلف من صنف إلى آخر بحسب الجودة ودرجة النضج وموعد طرح الثمار في الأسواق.

وأوضح أنه من المنتظر أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة ظهور أصناف أخرى تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، وفي مقدمتها الزبدية والسكري، على أن تبدأ هذه الأصناف في الظهور تدريجيًا مع تطور الموسم.

وأكد" أبو صدام “ خلال تصريحات لـ ”صدى البلد" ، أن زيادة الكميات المطروحة ودخول الأصناف الجديدة يمكن أن يساهما في تحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق، خاصة أن الأسعار ترتبط بصورة مباشرة بحجم المعروض الفعلي وليس فقط ببدء موسم الحصاد ، كما تظهر بعض الأصناف الأجنبية المزروعة محليًا في توقيتات متأخرة من الموسم، وعلى رأسها صنف الكيت، الذي من المتوقع أن يظهر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة المعروض وإتاحة خيارات إضافية أمام المستهلكين.

التغيرات المناخية تضغط على موسم المانجو

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن الموسم الحالي يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والتي أثرت على عمليات الإزهار ونضج الثمار في بعض المناطق، فضلًا عن مساهمتها في زيادة انتشار بعض الآفات والحشرات.

وأضاف “نقيب الفلاحين” أن انخفاض إنتاج بعض الأصناف بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مثل عمليات الري والتسميد والمكافحة، أدى إلى استمرار الضغوط على المزارعين والأسعار، خاصة في الفترات التي يكون فيها المعروض محدودًا.

كما أشار أبو صدام إلى أن المؤشرات الخاصة بالموسم تشير إلى إمكانية زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم توافر كميات أكبر من المانجو في الأسواق ويساعد على استقرار الاسعار .

أسعار المانجو

وقال إنه يتوقف مسار أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي على حجم الإنتاج والكميات التي سيتم طرحها في الأسواق، إلى جانب توقيت دخول كل صنف ودرجة الإقبال عليه ، ومن المتوقع أن تظل أسعار بعض الأصناف مرتفعة نسبيًا في بداية طرحها، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع زيادة الكميات المعروضة ودخول أصناف جديدة إلى الأسواق.

زراعة المانجو

وأكد أبو صدام أن التحديات التي تواجه محصول المانجو لا ترتبط بموسم واحد، مشددًا على أهمية العمل خلال السنوات المقبلة على تنويع الأصناف وزراعة الأنواع الأكثر قدرة على تحمل التقلبات المناخية.

كما دعا إلى تحسين عمليات الري والتسميد ومكافحة الآفات، مع الالتزام بالبرامج الزراعية المناسبة لكل منطقة وصنف، بما يساعد على تحسين جودة الثمار ورفع إنتاجية الأشجار، مع الالتزام بموعد الحصاد المناسب لكل صنف وعدم التبكير في جمع الثمار بهدف طرحها في الأسواق بصورة أسرع، موضحًا أن الحصاد قبل اكتمال النضج بالشكل المناسب قد يؤثر على جودة المانجو ومذاقها وقيمتها التسويقية.

وتعد محافظة الإسماعيلية من أبرز مناطق إنتاج المانجو في مصر، إذ تنتج نحو ثلث إجمالي الإنتاج المحلي، بينما تبلغ المساحة المزروعة بالمانجو على مستوى الجمهورية نحو 310 آلاف فدان، من بينها قرابة 120 ألف فدان في الإسماعيلية.

وتمنح هذه المساحات الكبيرة مصر قاعدة إنتاجية مهمة لتوفير المانجو محليًا، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الإنتاج في الصناعات الغذائية والعصائر والتصنيع الزراعي.