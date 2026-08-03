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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمها... طريقة عمل بسبوسة المانجو في البيت

طريقة عمل بسبوسة المانجو
طريقة عمل بسبوسة المانجو
هاجر هانئ

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بسبوسة المانجو فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت بالأخص في موسم المانجو.

مقادير بسبوسة المانجو


● ½ كيلو سميد

● ¾ كوب سمنة

● كوب سكر

● ¾ كوب لبن

● 2 معلقة عسل

● فانيليا

للشربات
● 1 كوب سكر
● 1 كوب ماء
● ليمون
للكريمة
● كيس كريم شانتيه
● كوب مانجو بيوريه
للوجه
● مكعبات مانجو


طريقة تحضير بسبوسة المانجو


في بولة يوضع سميد, سمنة، وتقلب المكونات جيدا.
يدهن قاع الصينينة بقليل من السمنة.
للشربات

في كسارولة على النار يوضع سكر, ماء, عصير ليمون، وتقلب المكونات للحصول على الشربات المطلوب.
في كسارولة على البارد يوضع لبن, عسل, سكر, فانيليا، وتقلب المكونات ثم ترفع على النار, ويوضع الخليط تدريجيا على بولة السميد وتقلب المكونات ثم توضع في الصينية.
توضع الصينية في الفرن حتى تمام الطهي.
بعد الطهي يوضع الشربات وتغلف البسبوسة جيدا ثم تترك.
في بولة يوضع كريم شانتيه, مانجو بيوريه، وتقلب المكونات جيدا للحصول على الكريمة المطلوبة.
توضع الكريمة على وجه البسبوسة مع مكعبات مانجو ثم تقدم.

بسبوسة المانجو طريقة تحضير بسبوسة المانجو مقادير بسبوسة المانجو

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