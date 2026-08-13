إلغاء مهرجان المانجو الإسمعلاوي حدادا على ضحايا حادث الدواويس

تضامناً مع أسر ضحايا حادث الدواويس وما خلفه من حالة من الحزن والألم بين أبناء محافظة الإسماعيلية.

قررت محافظة الإسماعيلية، إلغاء فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو لهذا العام .

على أن تخصص العوائد المحققة لإقامة المهرجان لصالح أسر الضحايا ، دعمًا ومساندة لهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

و تتوجه محافظة الإسماعيلية بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل سوء.