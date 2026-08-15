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الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية

رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أ ش أ

طالب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، بالضغط الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية؛ لضمان اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإرهاب المستوطنين، وجرائم الاحتلال بشكل عام.

ودعا عبد العاطي - خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا لايف"، اليوم /السبت/ - إلى بناء منظومة عربية للعمل المشترك؛ من أجل طرح القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضمان لجم آلة العدوان الإسرائيلية، والتحرك لحماية الاستقرار في المنطقة.

كما دعا إلى التحرك على المستوى الدولي لبناء تحالف عالمي لدعم فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفرض العقوبات على الاحتلال ومقاطعته على المستويات كافة، حتى ينصاع لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وحول تصاعد العنف من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين، أكد عبد العاطي، أن إرهاب المستوطنين هو أحد الآليات التي تستخدمها دولة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وفرض وقائع على الأرض تدفع باتجاه الضم الاستعماري.. قائلًا: "لم يعد بالإمكان الانتظار، ولا بد للفلسطينيين من التحرك باتجاه استعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، وغيرها من الأدوات الدبلوماسية والقانونية من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تتزايد عمليات الاستيطان، وهدم المنازل، والتهجير، وحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إلى جانب تدمير المخيمات الفلسطينية التي باتت في عين العاصفة بالضفة الغربية، ومحاولة اقتلاع السكان في ظل حماية عسكرية وسياسية من حكومة الاحتلال.

وتطرق عبد العاطي، إلى أن الاكتفاء بعمليات الشجب والإدانة وإصدار التقارير لم يعد استجابة كافية أمام مشروع منظم لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا الأمم المتحدة والعالم للانتقال من مربع الإدانة إلى منع آثار الانتهاكات والجرائم، ورفع كلفة الاحتلال والضم الاستعماري.

رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي الخروقات الإسرائيلية

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