مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب الأول بقيادة حسام حسن لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2027 رفقة منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهله لكأس الامم الافريقية



ويخوض المنتخب الجولة الأولى، حيث يواجه منتخب أنجولا يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 الساعة 9 مساءً.

الجولة الثانية

مصر vs جنوب السودان

من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الجولة الثالثة

مصر vs مالاوي.

الجولة الرابعة

مصر vs مالاوي

من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولة الخامسة

مصر vs أنجولا.

الجولة السادسة

مصر vs جنوب السودان

من 22 إلى 30 مارس 2027.