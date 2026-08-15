الزمالك ينهي أزمة أحمد الجفالي واللاعب ينتظم في التدريبات خلال ساعات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن انتهاء أزمة جواز سفر التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يستعد للحضور إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، والانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك ينهي أزمة أحمد الجفالي





وقال المصدر إن أزمة جواز سفر الجفالي انتهت بشكل نهائي، بعدما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باللاعب، ليصبح بإمكانه السفر إلى مصر والعودة للمشاركة في تدريبات الزمالك بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المصدر أن الجهاز الإداري بالنادي على تواصل مستمر مع اللاعب، من أجل تنسيق موعد وصوله إلى القاهرة، تمهيدًا لانضمامه إلى تدريبات الفريق عقب عودته، خاصة أن الجهاز الفني يسعى إلى تجهيز جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وأوضح المصدر أن موقف أحمد الجفالي من المشاركة في المباريات المقبلة سيكون بالكامل وفق رؤية معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، حيث سيحدد الجهاز الفني مدى جاهزية اللاعب الفنية والبدنية، قبل اتخاذ قرار الدفع به في المباريات.



وأشار إلى أن الجفالي سيخضع لبرنامج تدريبي عقب وصوله، حال احتياج اللاعب إلى ذلك، من أجل استعادة جاهزيته والانسجام سريعًا مع باقي عناصر الفريق، قبل أن يحدد المدير الفني موقفه النهائي من المشاركة.

أحمد الجفالي يعود لتدريبات الزمالك خلال ساعات





وشدد المصدر على أن غياب اللاعب خلال الفترة الماضية لم يكن بسبب أي أزمة فنية أو قرار من الجهاز الفني، وإنما جاء نتيجة المشكلة المتعلقة بجواز السفر، والتي حالت دون عودته إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.



ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عودة أحمد الجفالي إلى القاهرة، والانضمام إلى تدريبات الزمالك، في الوقت الذي يترقب فيه الجهاز الفني مدى جاهزية اللاعب، خاصة في ظل رغبة الفريق في الاستفادة من جميع عناصر القائمة خلال الموسم الجديد.



وأكد المصدر أن مشاركة الجفالي لن تكون مرتبطة بموعد وصوله فقط، وإنما ستتوقف على تقييم الجهاز الفني لحالته البدنية والفنية، إلى جانب مدى انسجامه مع المجموعة، قبل حسم قرار ظهوره مع الزمالك في المباريات المقبلة.

