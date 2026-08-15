الزمالك يستأنف تحضيراته للموسم الجديد ويختبر جاهزيته أمام مودرن سبورت

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، ليبدأ الفريق مرحلة جديدة من تحضيراته للموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

ويخوض لاعبو الزمالك مرانهم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، بعدما اختتم الفريق مؤخرًا معسكره في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة أمس الجمعة، عقب انتهاء المعسكر، على أن يستأنف الفريق العمل مباشرة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويخوض الزمالك تجربة ودية أمام مودرن سبورت غدًا الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، في إطار سعي الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة عدد من العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستهل «الفارس الأبيض» مشواره في الدوري الممتاز للموسم الجديد بمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، في أول اختبار رسمي للفريق.