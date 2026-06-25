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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن إنهاء قضيتي الفلسطيني عمر فرج والتونسي أحمد الجفالي

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنهاء قضيتين من القضايا الصادر فيها أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، وذلك بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

وقال مجلس الزمالك- في بيان، مساء اليوم الخميس- إن مسئولي النادي نجحوا في إنهاء القضايا الخاصة باللاعب الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق السابق، واللاعب التونسي أحمد الجفالي.

وأضاف البيان، "تنتظر إدارة الزمالك في الوقت الحالي تلقي الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن انتهاء النزاعات الخاصة بهذه القضايا، لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بها بشكل رسمي.. وتقوم إدارة الزمالك بالعمل على إنهاء باقي القضايا، حيث يقوم النادي بإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عنها تباعا في الأيام المقبلة".

أحمد الجفالي نادي الزمالك حسين لبيب مجلس الزمالك

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