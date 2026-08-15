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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أخطروا الشرطة.. ضوابط قانونية ملزمة حال العثور على طفل حديث الولادة

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

ضمن قانون الأحوال المدنية، توفير الحماية القانونية والرعاية اللازمة للأطفال حديثي الولادة مجهولي الوالدين، حيث وضع القانون ضوابط وإجراءات محددة يجب الالتزام بها حال العثور على طفل، بما يضمن الحفاظ على سلامته وإيداعه لدى الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإثبات واقعة العثور عليه وقيده في سجلات المواليد.

وطبقا لنص القانون، فأنه إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:

-إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.

- جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.

- العمدة أو الشيخ في القرى.

إخطار الشرطة

وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.

وطبقا للقانون ، إذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .

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