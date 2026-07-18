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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تنسيق الكليات والمدارس.. كيفية استخراج الوثائق من ماكينات الأحوال المدنية الذكية

استخراج الوثائق من الماكينات الذكية
استخراج الوثائق من الماكينات الذكية
خالد يوسف

​مع انطلاق ماراثون التقديم للمدارس والجامعات، يواجه أولياء الأمور والطلاب سباقًا مع الوقت لتجهيز الأوراق، وفي مقدمتها شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي، حيث لا يحتمل الوقت طوابير الانتظار، وجاءت الماكينات الذكية للأحوال المدنية لتقدم الحل السحري؛ "خدمة فورية في دقيقة واحدة"، وهي تكنولوجيا متطورة منتشرة في ربوع الجمهورية، أنهت عصر المعاناة والروتين، لتتيح للمواطنين استخراج وثائقهم الرسمية بلمسة زر وبمنتهى السهولة. 

استخراج وثائق الأحوال المدنية من الماكينات الذكية 

ولمن يتساءل عن كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية من الماكينات الذكية، تقدم وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، بسرعة ويسر من خلال ماكينات ذكية موزعة في مناطق مختلفة، ولكن بشرط أن تكون الوثيقة المطلوبة قد استُخرجت كمبيوتر لمرة واحدة على الأقل سابقا في نظام الأحوال المدنية لتكون البيانات مسجلة على النظام.

ويمكن من خلال الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، استخراج وثائق أساسية كالتالي:

ـ وثيقة قيد ميلاد للمواطن نفسه أو لأي من أقارب الدرجة الأولى.

ـ شهادة وفاة لأقارب الدرجة الأولى.

ـ وثيقة زواج للمواطن نفسه.

ـ وثيقة طلاق للمواطن نفسه.

ـ استمارة البطاقة الشخصية بجميع أنواعها العادية، المستعجلة، المميزة – vip.

خطوات استخراج وثائق الأحوال المدنية من الماكينات الذكية

الوصول إلى أحد أماكن ماكينات السجل المدني لاستخراج الوثيقة المطلوبة بهذه الخطوات:

ـ اختيار خدمة إصدار شهادات من الماكينة، وإدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن واسم الأم للتأكد من البيانات.

ـ إدخال رقم الهاتف الشخصي، وإتباع إرشادات شاشة التوجيه في الأماكن المحددة لمسح بصمة الإصبع، أو الوقوف مستقيما لالتقاط صورة الوجه.

ـ ستظهر مجموعة من الوثائق للاختيار من بينها سواء استخراج شهادة ميلاد مميكنة، أو بطاقة الرقم القومي.

ـ اختيار الوثيقة المراد طباعتها وتجهيز رسوم الوثيقة نقدًا ليتم سحبها عبر ماكينة السجل المدني المميكن.

ـ كما يمكن الدفع باستخدام البطاقات البنكية ومن ثم استلام الوثيقة وإيصال بتأكيد الدفع وإتمام العملية.

ـ ستقوم الماكينة بمعالجة الطلب وطباعة الوثيقة في أقل من 5 دقائق ليتم استلامها مؤمنة بختم الهولوجرام.

أماكن ماكينات السجل المدني الذكية

أصبح بالإمكان استخراج وثائق الأحوال المدنية بضغة زر واحدة، تجنبًا للتكدس والازدحام في المصالح الحكومية، حيث تعتمد منظومة السجل المدني الذكي على تكنولوجيا متقدمة تضمن السرعة والكفاءة وتوفر الحماية الكاملة لبيانات المواطنين من خلال شاشات اللمس والأنظمة الآلية، دون الحاجة للتعامل مباشرة مع الموظفين، وتنتشر ماكينات السجل المدني الذكية في هذه العناوين:

ـ مول سيتي ستارز.. مدينة نصر

جنينه مول.. مدينة نصر

سيتي سنتر.. ألماظة مصر الجديدة

سيتي سنتر.. كارفور المعادي

مكسيم مول.. التجمع الخامس

سيتي سنتر.. الإسكندرية

مول العرب.. مدينة 6 أكتوبر

مول مصر.. مدينة 6 أكتوبر

داندي مول.. مدينة 6 أكتوبر

جولف سيتي.. مول العبور

مول أفينيو.. الرحاب

مول تاون سنتر السلام.. مدينة السلام بالقاهرة

مول كارفور.. طنطا محافظة الغربية 

سيتي سنتر.. الغردقة

اير مول.. شيراتون مطار القاهرة الدولي.

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