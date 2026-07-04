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الإشراف العام
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أخبار البلد

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
محمد غالي

بالتزامن مع تزايد الإقبال على خدمات الأحوال المدنية، يواصل المواطنون البحث عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026، سواء لاستخراج البطاقة لأول مرة أو تجديدها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، إلى جانب التعرف على طرق التقديم الإلكترونية التي تتيح الحصول على الخدمة بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني.

استخراج بطاقة الرقم القومي

ووفرت وزارة الداخلية عدة فئات لاستمارات بطاقة الرقم القومي تختلف وفقا لمدة استخراج البطاقة، كما أتاحت أكثر من وسيلة لتقديم الطلب، في إطار التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

يمكن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال عدد من المنافذ المعتمدة، وهي:

مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.
المراكز النموذجية وماكينات السجل المدني الذكية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
منافذ الأحوال المدنية داخل المولات التجارية.
السيارات المتنقلة.
مراكز "أحوال إكسبريس".
السيارات النموذجية.
الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة للخدمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يشترط تقديم عدد من المستندات عند استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.
صورة من شهادة الميلاد المميكنة عند استخراج البطاقة لأول مرة.
مستند يثبت محل الإقامة.
مستند يثبت المهنة، عند الحاجة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط للحصول على البطاقة، من أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمره عن 15 عاما.
أن يكون مسجلا بقاعدة بيانات السجل المدني.

غرامات التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي

تنص لائحة السجل المدني على عدد من الغرامات في حالات التأخير أو عدم تحديث البيانات، وتشمل:

غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانونية.
غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.
غرامة 50 جنيها في حالة عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير يستوجب التحديث.
غرامة 50 جنيها عند عدم تحديث بيانات البطاقة، مثل المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير.
غرامة 50 جنيها في حالة عدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر المنصات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
اختيار خدمات الأحوال المدنية.
تحديد الخدمة المطلوبة، مثل تجديد البطاقة أو استخراج بدل تالف.
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب.
إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
سداد الرسوم المقررة إلكترونيا وإرسال الطلب لاستكمال إجراءات الإصدار.

استخراج بطاقة الرقم القومي

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2026

أتاحت وزارة الداخلية عدة فئات لاستمارات بطاقة الرقم القومي تختلف بحسب سرعة استخراج البطاقة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الاستمارة الفورية: 800 جنيه، ويتم تسليم البطاقة فورا من السيارات النموذجية.
استمارة VIP: 515 جنيها، ويتم تسليم البطاقة خلال ساعتين.
الاستمارة الخاصة: 175 جنيها، ويتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة.
الاستمارة العاجلة: 125 جنيها، ويتم تسليم البطاقة خلال 3 أيام.
الاستمارة العادية: 50 جنيها، ويتم تسليم البطاقة خلال 15 يوما.

وتتيح هذه الفئات للمواطنين اختيار الخدمة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء من حيث سرعة استخراج البطاقة أو قيمة الرسوم المقررة، بما يسهم في تسهيل الحصول على خدمات الأحوال المدنية في أسرع وقت.

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