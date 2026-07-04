قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور : حسام عبد المجيد أحرز أهم ضربة جزاء في تاريخ مصر
234 درجة للثانوي العام و195 للخدمات و165 للثانوي الخاص بالغربية
مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. المميزات وكيفية التقديم
مباراة مصر والأرجنتين.. اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من التذاكر في أكتوبر
غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

234 درجة للثانوي العام و195 للخدمات و165 للثانوي الخاص بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 234 درجة، والثانوي العام الخاص 165 درجة، والثانوي العام خدمات 195 درجة، كما اعتمد تنسيق مدارس التعليم الفني والخدمات بنظام الثلاث سنوات "البكالوريا المصرية التكنولوجية"، إلى جانب تنسيق التعليم والتدريب المزدوج والتدريب المهني المستوى الأول والثاني للحاصلين على الإعدادية العامة والمهنية ، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة.

توجيهاته محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد التنسيق جاء بعد دراسة شاملة لمعدلات النجاح والكثافات المتوقعة داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير بدائل تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم، وتلبي احتياجات سوق العمل في الوقت نفسه.

مدارس تعليم المزدوج

وأوضح المحافظ أن المدارس التكنولوجية التطبيقية يتم تنسيق القبول بها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أن محافظة الغربية تضم ثلاث مدارس تكنولوجية تطبيقية هي: مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية للملابس الجاهزة والنسيج، ومدرسة المهندس عبد الخالق عياد للتكنولوجيا التطبيقية للغاز والطاقة المتجددة بمدينة كفر الزيات. كما أشار إلى أنه من المنتظر إدخال عدد من التخصصات الجديدة بالتعليم الفني خلال العام الدراسي الجديد، من بينها فني ديزل ومعدات ثقيلة، وفني أعمال المساحة، وفني برمجيات الذكاء الاصطناعي، وفني المصنوعات الجلدية، وفني ميكانيكا الغزل، وفني الطباعة الرقمية للمنسوجات، وفني طاهٍ، وفني مشرف غرف بالمدارس الفندقية، وفني بناء اللوحات الكهربية، وفني التبريد وتكييف الهواء، وفني اللوجستيات، وذلك في إطار التوسع في التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل. 

تنسيق الثانوية العامة 

كما وجه الشكر لمديرية التربية والتعليم بقيادة الأستاذ ناصر حسن، ولجميع العاملين بالمديرية، تقديرًا لجهودهم في إعداد التنسيق وإنهاء الإجراءات بدقة.

مراعاة كثافات متوقعة 

ومن جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التنسيق أُعد بعد تحليل دقيق لنتائج الطلاب ومراعاة الكثافات المتوقعة في مختلف الإدارات التعليمية، بما يضمن تحقيق أفضل توزيع للطلاب على المدارس وفقًا لمجموعاتهم ورغباتهم. وأضاف أن المديرية تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات التقديم والقبول بكل دقة وشفافية، مشيرًا إلى أن إعلان التنسيق في هذا التوقيت يمنح أولياء الأمور والطلاب الوقت الكافي لاستكمال ملفات التقديم وإنهاء الإجراءات بسهولة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للقبول بكل وضوح وعدالة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تنسيق درجات الثانوية العامة التعليم الفني الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

الصين

الصين تقترح توسيع نطاق قانون التجارة الإلكترونية وتعزيز تنظيم الاقتصاد الرقمي

صادرات نيجيريا

ازدهار صادرات نيجيريا يرفع الإيرادات إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 أشهر

صادرات الكوبالت

خلل إداري يهدد صادرات الكوبالت من الكونغو الديمقراطية

بالصور

سائق يحول سيارة فورد F-150 الشهيرة إلى "موزة ضخمة"

سيارة فورد موزة F-150
سيارة فورد موزة F-150
سيارة فورد موزة F-150

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد