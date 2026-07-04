234 درجة للثانوي العام و195 للخدمات و165 للثانوي الخاص بالغربية

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 234 درجة، والثانوي العام الخاص 165 درجة، والثانوي العام خدمات 195 درجة، كما اعتمد تنسيق مدارس التعليم الفني والخدمات بنظام الثلاث سنوات "البكالوريا المصرية التكنولوجية"، إلى جانب تنسيق التعليم والتدريب المزدوج والتدريب المهني المستوى الأول والثاني للحاصلين على الإعدادية العامة والمهنية ، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة.

توجيهاته محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد التنسيق جاء بعد دراسة شاملة لمعدلات النجاح والكثافات المتوقعة داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير بدائل تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم، وتلبي احتياجات سوق العمل في الوقت نفسه.

مدارس تعليم المزدوج

وأوضح المحافظ أن المدارس التكنولوجية التطبيقية يتم تنسيق القبول بها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أن محافظة الغربية تضم ثلاث مدارس تكنولوجية تطبيقية هي: مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية للملابس الجاهزة والنسيج، ومدرسة المهندس عبد الخالق عياد للتكنولوجيا التطبيقية للغاز والطاقة المتجددة بمدينة كفر الزيات. كما أشار إلى أنه من المنتظر إدخال عدد من التخصصات الجديدة بالتعليم الفني خلال العام الدراسي الجديد، من بينها فني ديزل ومعدات ثقيلة، وفني أعمال المساحة، وفني برمجيات الذكاء الاصطناعي، وفني المصنوعات الجلدية، وفني ميكانيكا الغزل، وفني الطباعة الرقمية للمنسوجات، وفني طاهٍ، وفني مشرف غرف بالمدارس الفندقية، وفني بناء اللوحات الكهربية، وفني التبريد وتكييف الهواء، وفني اللوجستيات، وذلك في إطار التوسع في التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

تنسيق الثانوية العامة

كما وجه الشكر لمديرية التربية والتعليم بقيادة الأستاذ ناصر حسن، ولجميع العاملين بالمديرية، تقديرًا لجهودهم في إعداد التنسيق وإنهاء الإجراءات بدقة.

مراعاة كثافات متوقعة

ومن جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التنسيق أُعد بعد تحليل دقيق لنتائج الطلاب ومراعاة الكثافات المتوقعة في مختلف الإدارات التعليمية، بما يضمن تحقيق أفضل توزيع للطلاب على المدارس وفقًا لمجموعاتهم ورغباتهم. وأضاف أن المديرية تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات التقديم والقبول بكل دقة وشفافية، مشيرًا إلى أن إعلان التنسيق في هذا التوقيت يمنح أولياء الأمور والطلاب الوقت الكافي لاستكمال ملفات التقديم وإنهاء الإجراءات بسهولة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للقبول بكل وضوح وعدالة.