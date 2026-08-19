محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارة ميني باص لنقل عمال بعد رصد خطورة نقلهم بطريق "رافد جمصة"

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الفور، بتوفير سيارة مينيوط باص لنقل عمال، وذلك بعد أن رصد أثناء مروره بطريق "رافد جمصة" استقلالهم سيارة نقل غير مخصصة للأفراد، في مشهد يشكل خطرا بالغا على سلامتهم.

وخلال مروره بالطريق، لاحظ المحافظ عددا من العمال يستقلون سيارة نقل، فأوقف سيارته وترجل منها، واستوقف السيارة، وأمر فورا بتوفير وسيلة نقل آمنة بديلة لهم تتمثّل في سيارة ميني باص، حفاظا على أرواحهم،

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق والمقاول المسؤول عن العمال.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص المحافظ على سلامة المواطنين، مشددا على أن أجهزة المحافظة في حالة استعداد تام على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة وتسيير الحركة المرورية دون معوقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ.