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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي ويشدد على مستوى الخدمات الطبية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مستشفى المنصورة التخصصي، وذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف ميدانيًا على انتظام العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد عددًا من الأقسام بالمستشفى، من بينها قسم الاستقبال، والعيادات الخارجية، وصيدلية العلاج على نفقة الدولة، حيث تابع سير العمل، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، ومدى تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

واستمع المحافظ لشرح من الدكتور محمد المرسي مدير المستشفى، حول سير العمل، ومعدلات التردد اليومية، وخطة التعامل مع الطوارئ، كما اطلع على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً على ضرورة متابعة توفير كافة الاحتياجات بشكل استباقي لضمان استمرارية الخدمة وعدم حدوث أي نقص يؤثر على علاج المرضى.

وأكد المحافظ أن النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات المجانية المتميزة في المستشفيات ومراكز طب الأسرة، تأتي على رأس أولويات الحكومة، انطلاقاً من التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكافئة والشاملة لكافة المواطنين في المدن والقرى، مؤكدا دعمه المتواصل للمستشفى وللمنظومة الصحية.

والتقى  “ مرزوق ”عددًا من المواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، الذين أكدوا عدم وجود أي نواقص في الأدوية، موجها بأهمية التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المرضى، والعمل على تقديم خدمة صحية لائقة تضمن حصول المواطنين على حقوقهم في الرعاية الطبية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة التي يجريها محافظ الدقهلية للقطاع الصحي، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية بالشكل الذي يحقق رضا المواطنين، مع استمرار المرور الميداني على المستشفيات والمنشآت الصحية لرصد أي سلبيات والعمل على تلافيها وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمحافظة.

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